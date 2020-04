Pastéis de Feijão

Para a Massa:

250gr farinha de trigo sem fermento (t.55)

100ml de água

100gr manteiga

1 pitada de sal

1 gema de ovo

Para o Recheio

100gr de puré de feijão branco

100gr de miolo de amêndoa 250gr de açúcar em pó

1 casca de limão

1 pau de canela

100ml de água

Açúcar em pó

6 gemas

4 ovos inteiros

Preparação:

1. Comece por fazer a massa: num recipiente fundo deite a farinha e faça um buraco ao meio; misture a água morna com a manteiga e as gemas e deite ao centro desse buraco, amassando até obter uma consistência elástica e que se despega das mãos; guarde a massa nesse mesmo recipiente coberta com um pano;

2. Num tacho, leve ao lume a água, o açúcar, a casca de limão e o pau de canela; deixe aquecer até levantar fervura, baixe o lume e deixe ferver uns dez minutos, ou até que a textura pareça a de um xarope;

3. Retire do lume e retire também a casca do limão e o pau de canela; verta o líquido para uma tigela onde irá envolver muito bem, com uma colher de pau, os ingredientes pela seguinte ordem: primeiro o puré de feijão, depois o miolo de amêndoa, as gemas (coadas) e os ovos inteiros;

4. Estenda a massa numa superfície enfarinhada; estenda a massa até ficar bem fininha e forre as formas previamente untadas com azeite;

5. Aqueça agora o forno a 180ºC;

6. Recheie as formas um pouquinho antes do final da massa, como se fossem pequenas piscinas;

7. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos, ou até que fiquem cozinhados;

8. Deixe arrefecer, retire das formas e polvilhe com açúcar antes de servir;