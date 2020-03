PAPAS DE AVEIA COM LARANJA E CANELA

Ingredientes (1 dose)

• 4 colheres de sopa de flocos de aveia sem glúten

• 2 copos de bebida vegetal de noz (podem usar de outro sabor)

• 1/2 laranja descascada

• 1 colher de sobremesa de canela

• 1 colher de sobremesa de granola de frutos secos

• 1 colher de sobremesa de manteiga de avelã

• 1 colher de sobremesa de sementes de cânhamo

Modo de Preparação

• Numa panela pequena, colocam a bebida vegetal e levam ao lume forte

• Descascam a laranja e cortam em gomos ou pedaços pequenos (e deixem alguns pedaços de lado para o topping)

• Quando a bebida começar a ferver, adicionam a laranja, baixam de imediato o lume para médio, e vão mexendo

• Depois de a laranja já estar bem envolvida, colocam a aveia e a canela e continuam a mexer, em lume médio/baixo, enquanto a aveia coze

• Depois de alguns minutos retiram, quando as papas estiverem na textura que mais apreciam, e adicionam os ingredientes do topping: os pedaços de laranja, as sementes de cânhamo, a granola e a manteiga de avelã

• Podem ainda polvilhar com canela e adicionar um fio de mel

• Servir e disfrutar