Chocos ou lulinhas salteadas com molho cru

RUI VALIDO

INGREDIENTES:

Chocos ou lulinhas;

Azeite;

vinagre;

cebola (de preferência roxa);

alho;

salsa;

3 ovos;

pimenta da terra moída;

PREPARAÇÃO:

Coloca-se o azeite na frigideira a aquecer. Quando estiver quente, põem-se as lulinhas.

À parte, numa tigela, corta-se uma cebola em meias luas, a salsa picada, um dente de alho picado, um pouco de vinagre, azeite (em maior quantidade), 2 ovos cozidos ralados, 1 colher de pimenta da terra.

Mistura-se tudo bem.



Põem-se a cozer umas batatas.

No final, empratam-se as lulas, com a batata, e coloca-se o molho à parte ou por cima.

Bom apetite