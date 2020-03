Bolo de chocolate saudável da Catarina Gouveia

Ingredientes:

- 6 ovos

- 2 colheres de sopa de farinha

- 1 colher de chá de fermento

- 4 colheres de sopa de óleo de coco

- 1 tablete 225 grs de chocolate negro.

Preparação:

Passo 1

Colocar água a ferver com um prato por cima com o chocolate com o óleo de coco (cerca de 5 minutos)

Passo 2

Separar as gemas e as claras e reservar

Passo 3

Bater as claras em castelo (colocar umas pedras de sal enquanto batemos)



Passo 4

Bater as gemas, com batedeira ou à mão



Passo 5

Juntar o chocolate (já frio) às gemas

Passo 6

Envolver as claras com a mistura das gemas com as gema

(Se quiserem parar por aqui podem ficar com uma mousse de chocolate optima para aqueles dias em que nos faz falta um doce)



Passo 7

Juntar a farinha e voltar a envolver



Passo 8

Depois de tudo envolvido, pre-aquecer o forno a 180 graus.

Colocar o fermento e envolver.

Passo 9

Colocar o preparado numa forma untada com óleo de côco e colocar no forno durante (mais ou menos) 10' minutos a 180 graus.

Passo 10

Desenformar

O bolo ficará e com o interior menos cozido!

Bom apetite!