Pataniscas de Ervilhas e Manjericão

INGREDIENTES (para cerca de 20 mini pataniscas):

- 3 chávenas de ervilhas congeladas (400gr);

- 3 ovos biológicos;

- 1 chávena de farinha integral*

- 1 cebolete cortada aos pedaços;

- 1 colher de sopa levedura nutricional B12**;

- 2 colheres de sopa de manjericão fresco;

- 60ml leite de amêndoa***;

- Pitada de sal marinho (opcional);

- Óleo de coco para untar.

PREPARAÇÃO:

1. Cozer as ervilhas durante 5 minutos e escorrer;

2. No processador colocar a farinha, ovos, cebolete, levedura nutricional e as ervilhas (deixar uma chávena de fora se quiser as pataniscas com textura) e triturar;

3. Envolver as restantes ervilhas e o manjericão picado;

4. Aquecer uma frigideira antiaderente e untar com óleo de coco ou azeite;

5. Cozinhar as pataniscas (cerca de uma colher de sopa por patanisca) até estarem douradas de ambos os lados. Servir ainda mornas.

Bom apetite!



*podem utilizar farinha de espelta, sem glúten, trigo ou outra.

**podem utilizar parmesão ou outro queijo ralado.

***podem utilizar qualquer leite da vossa preferência.