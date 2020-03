FRANGO COM AROMAS ORIENTAIS, BATATA-DOCE E HUMMUS

Ingredientes:

Frango do campo em pedaços 1, 200kg

Sal 1 c. sobremesa

Mel 1 c. sopa

Dentes de alho ralados 3

Paprika 1 c. sopa

Cominhos em pó 1 c. sobremesa

Pó de malagueta q.b.

Sumo de 1 limão

Pimenta preta q.b.

Azeite 3 c. sopa

Sementes de sésamo torradas 1 c. Sopa

1 embalagem de hummus Pingo Doce 180g

Batata doce laranja 400g

Beterraba 400g

Rúcula 1 embalagem 100g

Preparação:

1 - Pré-aqueça o forno a 190ºC.

2 – Misture numa taça o mel, o alho, a paprika, os cominhos, a malagueta em pó, o sumo de limão e pimenta preta. Misture.

3 - Coloque o frango num tabuleiro de forno, tempere com o sal e regue com a mistura anterior. Esfregue bem o frango.

4 - Corte as batatas em rodelas e disponha-as em redor do frango.

5 -Descasque as beterrabas e corte-as em quartos e adicione ao tabuleiro.

6- Regue com azeite e leve ao forno por 45 minutos.

7 - Polvilhe com as sementes de sésamo, com a rúcula. Acompanhe com o hummus.

Bom apetite!