Bacalhau à peregrino

INGREDIENTES:

- Bacalhau - 300g (uma posta);

- Arroz - 100g;

- Cebola - meia unidade;

- Tomates - 1 unidade;

- Massa de pimenta malagueta - 1 colher (de sopa);

- Pão caseiro - 3 fatias;

- Repolho - meia unidade;

- Couves - 2 folhas;

- Cenouras - 1 cenoura;

- Ovos - 2 unidades;

PREPARAÇÃO:

1. Põem-se três fatias de pão caseiro a demolhar em água.

2. Coze-se o bacalhau já demolhado e nessa água coze-se também o arroz, retificando-se de sal, se necessário.

3. Desfia-se depois o bacalhau e mistura-se com pão demolhado e espremido.

4. Numa frigideira, deita-se o azeite, a cebola cortada às rodelas, tomates limpos e uma colher de massa de pimenta malagueta.

5. Depois de refogado, junta-se então o bacalhau com o pão. À parte, cose-se o repolho, as couves, as cenouras e os ovos temperados a gosto. Quando estiver tudo cozido, enforma-se o arroz numa tigela, enfeitando-se com as cenouras e as rodelas de ovo.