Bolo de Chocolate M&M´s

INGREDIENTES:

- 3 cenouras grandes (cerca de 250 g);

- 60 ml de água;

- 80 g de açúcar de coco;

- Sumo e raspa de uma laranja;

- 1 colher de chá de extrato de baunilha (opcional);

- 4 ovos inteiros;

- 60 g de cacau cru;

- 40 g de chocolate com 80% cacau;

- 100 g de farinha de amêndoa;

- 100 g de farinha de espelta;

- 60 ml de leite de amêndoa;

- 1 colher de chá de fermento em pó;

- 50 g de arandos;

- 50 g de amêndoa laminada (para a cobertura).

PREPARAÇÃO:

1. Rale as cenouras para um tacho onde vai juntar a água e o açúcar de coco. Cozinhe até formar um xarope;

2. Adicione a raspa de laranja ou o extrato de baunilha, retire do lume, mexa vigorosamente e deixe arrefecer durante cerca de 10 minutos;

3. Aqueça o forno a 180º;

4. Passe o xarope para uma taça de vidro, junte os ovos e bata até obter uma massa homogénea;

5. Adicione em seguida o cacau, o chocolate, a farinha de amêndoa e o fermento em pó;

6. Vá envolvendo lentamente e acrecente ainda os arandos à massa ou, se preferir, retire o bolo do forno a meio da cozedura, se conseguir, e empurre as bagas uma a uma com o cabo de uma colher, para o centro da massa;

7. Molhe em água o papel vegetal até ficar maleável. Forre a forma e verta a massa para um tabuleiro de barro ou vidro;

8. Deixe cozer por 10 a 15 minutos;

9. Deixe alourar a amêndoa laminada numa frigideira antiaderente e distribua por cima antes de partir o bolo em quadradinhos!

Bom apetite!