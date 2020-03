Bolo de Mel

INGREDIENTES:

- 200gr de açúcar;

- 5 ovos;

- 250gr de farinha de trigo;

- 1 colher de chá de fermento em pó;

- 1 pitada de sal;

- 3 colheres de sopa de mel;

- 150gr de manteiga;

- 1 chávena de leite;

- 1 colher de sobremesa de canela em pó.

PREPARAÇÃO:

1. Bater as gemas com o açúcar até obter um creme fofo;

2. Bater as claras em castelo;

3. Amolecer a manteiga e adicionar ao preparado as gemas;

4. Adicionar a canela, o sal e o fermento;

5. Adicionar o mel;

6. Adicionar o leite;

7. Adicionar, aos poucos, a farinha peneirada, envolvendo sempre muito bem;

8. Untar uma forma de buraco com manteiga, farinha e açúcar e aquecer o forno a 180ºC;

9. Adicionar, mesmo antes de ir para o forno, as claras, mas sem bater;

10. Levar ao forno a primeira meia hora e verificar a cozedura entretanto;

Bom apetite!