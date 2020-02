Folhado de Baunilha e Framboesa VS Doce de Leite

1 embalagem de Massa Filo

6 gemas

200 ml de leite

200 ml de natas

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

175 g de açúcar de cana biológico

40 g de amido de milho

Açúcar em pó para polvilhar

Decoração:



Doce de leite ou doce de framboesa

Framboesas frescas

Como preparar:

Levar ao lume o leite, as natas, a manteiga, o açúcar e a baunilha. Deixar ferver e reservar. À parte, misturar numa taça as gemas com o amido de milho. Juntar um pouco da mistura de leite para diluir. Misturar os dois preparados. Levar ao lume novamente, em lume brando, sempre a mexer, até engrossar. Se necessário podem passar o creme por um coador. Deixar arrefecer num prato fundo.

Cortar as placas de massa filo em rectângulos. Levar ao forno, a 175º C, durante 5 minutos. Deixar arrefecer.

Alternar camadas de massa filo com o creme de baunilha. Finalizar com a massa filo. Polvilhar com açúcar em pó. Fiz duas versões, numa das camadas podem colocar doce de framboesa e decorar com framboesas frescas. Noutra opção coloquei doce de leite na cobertura. Fica delicioso das duas formas!

Bom apetite!