Butelo com casulas

INGREDIENTES

500 g de casulas para 1 butelo grande

300 g de costela de porco/pernil ou entremeada e entrecosto

8 batatas

azeite virgem extra transmontano

PREPARAÇÃO

1) Começar por pôr o butelo a cozer na água a ferver. Esta operação irá demorar, no mínimo, 2horas. No final desmancha-se e põe num tabuleiro no forno para corar.

2) Põem-se as casulas de molho de véspera. E no dia seguinte coze-as, com um bocado de costela de porco e pernil, outra peça de porco a seu gosto

3) Depois de cozinhados junta também para cozer batatas e cebolas.

4) Escorrer tudo, e serve-se numa travessa com a carne em pedaços e tudo regado com bom azeite.

O AZEDO DE BRAGANÇA

Coloca o azedo a corar em rodelas grossas numa frigideira com um fio de azeite. Leva o forno para terminar de assar e serve-se com grelos cozidos e salteados

Bom proveito!