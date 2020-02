Empadão de Quinoa e Legumes (vegetariano)

- 4 pessoas

- Fácil

Ingredientes:

Quinoa Pingo Doce Pura Vida 200g

Azeite virgem extra Go Bio 4c. de sopa

Alho -francês (só a parte branca) 1 (90g)

Cenoura 1 (100g)

Curgete pequena 1 (120g)

Brócolos 100g

Alecrim 15g

Sal 1c. de café

Pimenta q.b

Ovos Go Bio 2

Queijo flamengo sem lactose Pingo Doce Pura Vida 150g

Leite sem lactose Pingo Doce Pura Vida 6 c. de sopa

Sementes e abóbora Pingo Doce Pura Vida 60g



Modo de preparação:

1 – Pré aqueça o forno a 200ºC

2- Coza quinoa de acordo com as instruções da embalagem

3 – Num tacho com o azeite refogue o alho-francês cortado em rodelas e a cenoura picada.

4- Adicione a curgete cortada em cubos e deixe cozinhar cerca de 5 a 10 min.

5- Acrescente os brócolos já cozidos e picados, o alecrim e tempere com metade do sal e pimenta a gosto. Envolva tudo e retire do lume.

6 – Entretanto, bata os ovos numa taça, junte o queijo cortado em pedaços pequenos, o leite, o restante sal e mais pimenta. Envolva e reserve.

7- Forre um tabuleiro de forno quadrado de 20x20cm de diâmetro com papel vegetal.

8- Coloque na base metade da quinoa cozida e por cima verta o preparado de legumes. Cubra com a restante quinoa.

9- Por fim, espalhe a mistura de ovo com queijo e polvilhe com as sementes de abóbora.

10 - Leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

Bom apetite!