Broas de azeite

Ingredientes

125ml de azeite

150gr de açúcar amarelo

1 colher de chá de canela

1 colher de chá de fermento em pó

1 cálice de aguardente

2 ovos + 1

Raspa de 1 limão

450gr de farinha

1 pitada de sal

1 colher de chá de erva doce

Preparação:

1. Pré aqueça o forno a 180ºC e forre um tabuleiro com papel vegetal; reserve;

2. Numa tigela funda bata o açúcar com os dois ovos, envolvendo bem até obter uma textura cremosa;

3. Adicione a raspa de limão e envolva; adicione o azeite e envolva muito bem; adicione a aguardente e torne a envolver muito bem;

4. Mexendo sempre, adicione a colher de canela, o fermento e a erva doce, mais a pitada de sal;

5. Por fim adicione a farinha aos poucos, envolvendo sempre bem;

6. Molde as broas e disponha-as no tabuleiro; pode pincelá-las com o ovo batido ou polvilhar em açúcar com canela antes de levar as broas ao forno por cerca de 20 minutos.

Bom apetite!