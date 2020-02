Papas de Sarrabulho

jose ferreira

Colocar vários tipos de carne (vaca, frango, presunto, chouriço, pá de porco, entrecosto de porco, salpicão, ossos das carnes de porco que são temperados em devinha de alho) a ferver durante 4-5 horas.

Posteriormente, desfiado à mão e as carnes que não se puderem desfiar são trituradas.

Os pães são fatiados em pequenos bocados é mergulhado na água onde se cozeu as carnes com um pouco de sangue cozido, que posteriormente, é passado num pass vite.

Posteriormente, é tudo misturado numa panela. Deixar ferver e colocar um pouco de sumo de limão, colocar um pouco de pimenta e de cominhos (temperar a gosto).

O sal não é um ingrediente utilizado, as carnes é que dão o sabor.

Veja a preparação no vídeo!