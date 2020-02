Salmão no forno com Vol-au-vent de legumes com cogumelos

LOMBOS DE SALMÃO

Ingredientes

1 lombo de salmão fresco

1 limão

2 dentes de alho

1 bolbo de funcho com rama

Vinagre de sidra

zimbro em bagas

sal

azeite

Preparação

1. Comece por separar a rama do funcho; pique-a grosseiramente; esprema o sumo do limão e misture com a rama; pique os dois dentes de alho muito fininhos e acrescente; reserve;

2. Corte o funcho em fatias fininhas e ensope-as em vinagre de sidra com uma pedrinha de sal;

3. Regue o fundo de um tabuleiro não muito alto com um generoso fio de azeite e disponha as fatias de funcho; assente-lle os lombos de salmão em cima e esfregue agora o sumo de limão com a rama do funcho e o alho;

4. Aproveite todos os sucos, acrescente mais um fio de azeite, esmague duas ou três bagas de zimbro e polvilhe em cima do salmão;

5. Leve ao forno

VOL-AU-VENT DE LEUMES COM COGUMELOS

Ingredientes (4 pessoas)

1 embalagem de massa folhada congelada (2 placas)

1 cebola

150 g de alho francês

1 courgette

200 g de abóbora limpa

400 g de mistura de cogumelos

50 g de margarina

1 dente de Alho

sal

pimenta preta de moinho

50 g de miolo de noz

50 g de queijo azul (roquefort ou danish blue, p.ex.)

2 colheres de sopa de maionese Calvé

1 colher de sobremesa de mostarda Calvé

1 embalagem de molho bechamel

sementes de sésamo



Preparação



Ponha a massa folhada a descongelar.

Descasque a cebola e pique-a finamente.

Corte o alho francês em rodelas, lave e escorra.



Lave a courgette, elimine as pontas, corte ao meio a todo o comprimento e depois em meias luas.

Corte a abóbora em cubos.

Limpe os cogumelos com papel de cozinha e corte-os em pedaços.

Derreta a margarina e o dente de alho numa frigideira larga, junte a cebola picada e as rodelas de alho francês e quando começarem a ficar moles adicione a courgette, a abóbora e os cogumelos. Salteie sobre lume moderado a forte, mexendo sempre até os legumes estarem tenros mas crocantes. Tempere com sal e pimenta moída na altura e retire do lume. Salpique com as nozes grosseiramente picadas e o queijo desfeito em pedaços e misture.

Ligue o forno e regule-o para os 220 º.

Corte cada placa de massa folhada ao meio. Estenda cada pedaço de massa sobre a bancada de com a ajuda do rolo e de farinha de modo a obter um rectângulo com cerca de 12x24 cm. Corte ao meio, sobreponha os quadrados obtidos e com a ponta de uma faca afiada inscreva um quadrado interno deixando uma margem de cerca de 2 cm e coloque no tabuleiro do forno forrado com papel vegetal. Repita o mesmo para os restantes pedaços de massa e leve ao forno durante cerca de 15 minutos o até a massa estar dourada e estaladiça.

Entretanto junte a maionese e a mostarda ao molho béchamel e misture bem.

Retire a massa folhada do forno, solte o quadrado mais pequeno de modo a obter uma caixa e recheie com a mistura de legumes. Por cima distribua a mistura de bechamel e salpique com sementes de sésamo. Leve de novo ao forno para gratinar a superfície.

Bom apetite!