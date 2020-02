Bolo Mármore

Ingredientes:

- 4 ovos

- 200g de açúcar

- 150g de manteiga

- 1 laranja

- 1 colher de chá de canela

- 150g de farinha

- 3 colheres de sopa de cacau em pó

- 1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparação:

1. Bata a manteiga com o açúcar até obter um creme esbranquiçado;

2. Bata as claras em castelo e reserve;

3. Junte as gemas e torne a bater muito bem;

4. Junte a raspa e o sumo de laranja a seguir;

5. Adicione a farinha aos poucos, com o fermento, e continue a bater até estar muito bem batido;

6. Adicione as claras em castelo;

7. Divida a massa ao meio e numa das metades envolva o cacau;

8. Unte uma forma com manteiga, polvilhe com açúcar e um pouco de sal grosso e verta as duas metades do bolo, uma a uma, aos poucos, para criar o tal efeito mármore;

9. Leve ao forno pré aquecido a 180 graus cerca de 40 minutos.