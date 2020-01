Bola de Bolacha do Fidalgo

Nota: Esta receita é propriedade do restaurante convidado "A Canastra do Fidalgo"

INGREDIENTES: ( para uma fatia)

Leite Condensado Cozido (Kg) - 0,4

Natas (L) - 0,4

Café Expresso (Uni) - 2

Bolacha Maria (Kg) - 0,4

Café para molhar a bolacha: Abatanado - 2





PREPARAÇÃO

PREPARAÇÃO DO CAFÉ

Tirar os cafés Expressos para o creme.

Tirar os abatanados para uma taça que seja prática para molhar a bolacha Maria.

PREPARAÇÃO DO CREME DE LEITE CONSENSADO

Colocar o leite condensado cozido e o café expresso na batedeira e bater cerca de 2 minutos.

Juntar 0,15 L de natas e bater cerca de 4 minutos até obter um creme homogéneo.



PREPARACÃO DO CREME DE NATAS

Bater as restantes natas ;

Juntar o café expresso e bater até obter um creme homogéneo.

MONTAGEM DO BOLO

Numa forma de Semifrio de fundo amovível começar por colocar o creme de natas;

De seguida colocar em cima do creme uma camada de bolacha maria previamente molhada no café abatanado; 3. Repetir este processo até obter 4 camadas de Bolacha Maria e 5 dos cremes intercaladamente;

Envolver toda a forma em película aderente e levar ao frigorífico por 3 horas.



SERVIR O BOLO

Retirar a película aderente e desenformar o bolo.

Retirar uma fatia e colocar bolacha maria partida por cima.

Servir com doce de ovos moles e grãos de café.

Bom apetite!