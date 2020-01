Ingredientes:

Dois molhos de espargos verdes

1 copo de vinho branco

1 cebola

Queijo parmeggiano reggiano (não é ralado)

Manteiga

Arroz de risotto,

Tomilho fresco

Azeite



Para o caldo: duas cebolas, duas cenouras, cravinho e duas folhas de louro

Veja a preparação nos vídeos:

O Programa da Cristina - 28 de janeiro - parte 1

Joana Barrios vem fazer Risotto de Espargos