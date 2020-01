Pudim Abade de Priscos

Ingredientes para o pudim:

- 15 gemas de ovo

- 1 pau de canela

- 500g de açúcar

- 500ml de água

- Casca de 1 limão

- 60ml de Vinho do Porto Tawny

- 50g de toucinho gordo

Ingredientes para o caramelo:

- 150ml de água

- 150g de açúcar

Modo de preparação:

Comece por fazer o caramelo directamente na forma: verta a água e o açúcar, ponha a forma a aquecer em lume médio e deixe que o caramelo comece a ficar com um tom dourado; retire rapidamente porque o caramelo queima muito facilmente e não queremos nada disso! Retire do lume, rode a forma para o distribuir e deixe arrefecer;

Agora dê início à preparação do pudim: ponha ao lume a água com a casca de limão, o pau de canela, o toucinho e o açúcar até que atinja o ponto de fio;

Separe as quinze gemas e mexa-as com uma colher de pau; sem bater muito nem pouco; acrescente o vinho do porto e torne a envolver; reserve;

Assim que a calda estiver em ponto de fio, coe-a para uma taça; de seguida, verta a calda ainda quente para a taça onde estão as gemas com o vinho do porto, em fio, mexendo sempre;

Com a ajuda de um passador, verta o pudim para forma e vede-a muito bem com uma camada de papel vegetal e outra de papel de alumínio;

Feche a forma e leve o pudim a cozer em banho-maria, ao lume, por cerca de 35 a 40 minutos;

Deixe arrefecer antes de desenformar e sirva!