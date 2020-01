Favas com Chouriço

Ingredientes:

1 kg de favas

1 Chouriço de sangue

1 Chouriço de carne

1 Chouriço Mouro

1 Chouriço Cacholeira

1 alho francês

1 ramo de hortelã

1 ramo de salsa

1 ramo de coentros

1 copo de vinho tinto

Cominhos

Sal

Azeite

Fio de algodão para culinária

Corte os diferentes chouriços às rodelas e adicione-as ao azeite previamente aquecido deixe refogar, quando o chouriço já tiver largado alguma gordura junte as favas e os cominhos envolvendo-os.

Corte a rama verde do alho francês e junte salsa, hortelã e coentros ate com o cordel( boneca).

Coloque no tacho e deixe as favas tomarem o gosto do raminho de cheiros vá adicionando o vinho e sal qb.

Sirva e bom apetite.