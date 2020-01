Robalo Assado no Forno

Ingredientes:

- 1 peixe de cerca de 1kg amanhado ao seu gosto

- 1 cebola

- 6 dentes de alho

- Azeite

- 1 colher de sopa de paprika

- Sal

- 1 copo de vinho branco

- Salsa fresca q.b.

- 1kg de batatinhas pequenas para assar

- 3 tomates

- 1 pimento verde

- 1 pimento vermelho

- 1 copo de água

Preparação:

Com a ajuda da 123, pique o alho com um pouco de azeite, salsa, paprika e sal e esfregue bem no peixe; pouse-o no tabuleiro e deixe marinar (quanto mais tempo melhor) enquanto prepara o resto do assado.

Descasque as batatas e lave-as muito bem; deixe-as de molho em água quente com sal e reserve.

Lave muito bem o tomate e os pimentos e corte-os em cubos ou rodelas (como preferir).

Disponha no tabuleiro as batatas, o tomate e os pimentos.

Recorrendo novamente ao copo da 123, misture o vinho com um pouco de água, salsa e paprika, tempere com sal e adicione mais um dente de alho, se quiser, e verta este líquido por cima dos ingredientes que já tem no tabuleiro.

Leve ao forno pré aquecido a 180ºC durante cerca de 40 a 50 minutos e sirva!