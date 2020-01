Tortilla com Feijão e Ovos

Ingredientes:

- 1 cebola

- 1 dente de alho

- 6 tomates maduros sem pele nem grainhas

- Salsa ou coentros frescos

- 6 ovos

- 1 lata de feijão preto

- 1 peito de frango

- 6 tortilhas de milho

- Sal

- Pimenta

Preparação:

1 - Pique a cebola e o alho e refogue com um fio de azeite;

2 - Adicione o tomate picado em cubos pequeninos e deixe fazer assim um bom molhinho;

3 - Corte o frango em pedacinhos e tempere com o sumo da lima é uma pitada de sal; grelhe numa frigideira até extinguir o sumo e deixar tudo saquinho e reserve;

4 - Escorra o feijão e envolva no molho de tomate;

5 - Pique ainda mais o frango e envolva também;

6 - Numa frigideira que possa ir ao forno disponha as tortilhas de forma a cobrir o fundo; verta a mistura e faça covinhas para abrir os ovos;

7 - Leve ao forno ore aquecido a 180°C durante 8 minutos.