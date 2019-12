Bife de Wellington

jose ferreira

Aqueça o forno a 220ºC.

Coloque 1 Kg de vitela numa assadeira, pincele com uma 1 colher (sopa) de azeite e tempere com pimenta, em seguida asse por cerca de 15-20 minutos em meio forno. Quando a carne estiver cozida a seu gosto, retire do forno para arrefecer, e em seguida, deixe relaxar no frigorífico durante 20 minutos.

Enquanto a carne arrefece, corte de 250g de cogumelos castanhos (e os selvagens, se quiser) tão finamente quanto possível, de modo que fiquem com a textura de pão ralado grosseiramente. Pode usar um processador de alimentos para fazer isso, mas certifique-se de que pique os cogumelos de modo a não se tornarem numa pasta.

Aqueça numa frigideira 2 colheres (sopa) de azeite junto com 50g de manteiga e frite os cogumelos em lume médio, com um raminho grande de tomilho fresco, por aproximadamente 10 minutos mexendo sempre, até obter uma mistura macia. Tempere a mistura de cogumelos, despeje 100ml de vinho branco seco e cozinhe por cerca de 10 minutos até que todo o vinho tenha sido absorvido. A mistura deve manter a sua forma quando agitada. Retire os cogumelos da frigideira para arrefecerem e deite fora o ramo de tomilho.

Sobreponha duas folhas de filme plástico sobre uma tábua de cortar grande. Coloque 12 fatias de presunto na película aderente, ligeiramente sobrepostas, em fila dupla. Espalhe metade dos cogumelos fritos sobre os presunto, depois coloque o lombo sobre ele e espalhe os restantes cogumelos fritos que sobraram. Use as bordas da película aderente para traçar o presunto em torno do lombo, em seguida, enrole em forma de salsicha torcendo as pontas do filme plástico para apertá-lo bem. Deixe arrefecer o lombo enquanto rola a massa.

Espalhe um pouco de farinha sobre a banca de trabalho. Desenrole um terço da embalagem de 500g de massa folhada , corte uma tira de 18 x 30 cm e coloque numa assadeira anti aderente. Estenda o restante da embalagem de 500g de massa folhada e corte outra tira com cerca de 28 x 36cm.

Retire o lombo da película aderente e coloque no centro da pequena tira de massa. Bata as duas gemas com 1 colher (chá) de água e pincele as bordas da massa folhada, e a parte superior e os lados do lombo embrulhado. Usando um rolo, levante cuidadosamente e cubra com o maior pedaço de massa sobre o lombo, pressionando bem nas laterais. Apare a união com um aro com cerca de 4cm. Sele a borda com a ponta de um garfo ou com o cabo de uma colher.

Esmalte tudo com mais gema de ovo, e utilizando a parte de trás de uma faca, marque o bife Wellington com longas linhas diagonais tomando cuidado para não cortar a massa.

Deixe arrefecer durante pelo menos 30 minutos e até 24 horas.

Aqueça o forno a 200ºC. Pincele o Wellington com mais um pouco de gema de ovo e cozinhe até ficar dourado e crocante - cerca de 20 a 25 minutos para ter um lombo mal passado ou 30 minutos. para um lombo com cozedura média. Deixe repousar por 10 minutos antes de servir em fatias grossas.

Veja os vídeos!

Joana vai fazer Bife Wellington