Ratattouille



Ingredientes

° batata-doce 2 (400g)

° tomate com rama 3 (240g)

° courgettes 2 (500g)

° cenouras 3 (400g)

° cebolas 3 (300g)

° beringela 1 (300g)

° sal 1 c. de sobremesa

° pimenta-preta q.b.

° molho de tomate, cebola e alho 500ml

° manjeric.o 10 folhas

° azeite 2 c. de sopa

Preparação

1. Pre-aqueca o forno a 190 °C. Corte todos os legumes em rodelas finas e tempere-os com o sal e pimenta.

2. Coloque o molho de tomate numa tarteira e salpique-o com metade do manjericao picado. Em seguida, disponha os legumes, de um modo alternado, dando-lhes a forma de uma rosacea. Regue com o azeite, salpique com as restantes folhas de manjericao e leve ao forno cerca de 30 minutos.

Info Nutricional:

1 dose contém (%VDR)

Energia 244kcal (12%) | Gorduras 8,3g (12%) das quais saturadas 1,4g (7%)

Hidratos de carbono 33,6g dos quais açúcares 20,1g (22%) | Fibra 9,6g (38%) | Proteínas 6,2g

Bon Appétit!