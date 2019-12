BROAS DE BATATA-DOCE

Alergénios: Sem leite e vegetariana

50 MIN. | 14 BROAS | MÉDIO

Ingredientes:

• batata-doce 250g

• farinha de trigo integral Pingo Doce Pura Vida 125g

• canela 1 c. de sobremesa

• erva-doce 2 c. de sobremesa

• tâmaras sem caroço, demolhadas Pingo Doce 60g

• óleo de coco Go Bio 40g

• amêndoa laminada Pingo Doce 40g

• mel de rosmaninho Pingo Doce 50g

• gema M 1

Preparação:

1. Pré-aqueça o forno a 180 °C.

2. Lave a batata-doce, corte-a no sentido do comprimento e coloque-a num tabuleiro previamente forrado com papel vegetal com a parte cortada virada para cima. Leve ao forno até estarem assadas.

3. Numa taça, misture a farinha de trigo integral com a canela e a erva-doce. Reserve.

4. Num processador de alimentos coloque a batata-doce assada, as tâmaras, o óleo de coco e bata até obter um puré. Adicione a amêndoa laminada, o mel e a mistura de farinha reservada, e amasse tudo muito bem.

5. Molde com as mãos pequenos cilindros, achatando-os para lhes dar o formato de broas.

6. Coloque as broas num tabuleiro forrado com papel vegetal e pincele a superfície com a gema batida. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

Bom apetite!