Sonhos de Abóbora

Ingredientes

1 kg abóbora

sal qb

4 ovos

6 c. sopa açúcar

350 g farinha tipo 55

1 c. Chá de canela em pó

1 c. chá fermento em pó

1 laranja (raspa e sumo)

1 cálice de aguardente

qb canela em pó (para polvilhar)

5 dl óleo de girassol para fritar



PREPARAÇÃO

1. Descasque a abóbora, retire-lhe as sementes e corte em cubos; leve-a a cozer num tacho com água e sal; quando estiver cozida, transfira a abóbora para um pano de musselina, para escorrer o excesso de água e deixe repousar assim enquanto preparar os próximos passos;

2. Bata os ovos bem batidos e misture com a abóbora já escorrida do excesso de água;

3. Acrescente o açúcar, a farinha, o fermento, a canela, a raspa e o sumo da laranja e a aguardente;

Envolva tudo muito bem, mexendo sempre à mão, com uma colher de pau;

Aqueça o óleo numa frigideira com alguma profundidade e faça bolinhas imperfeitas da massa, frite e vá virando para que a fritura fique homogénea;

Escorra, coloque sobre um papel de cozinha e quando estiverem bem secos, polvilhe com canela e açúcar;

Sirva!