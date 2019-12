Pescadinhas de Rabo na Boca com Arroz de Tomate da Cristina

Ingredientes:

- Pescadas

- Arroz

- Cebola

- Azeite

- Tomate

- Água

- Farinha

- Óleo

- Sal

Modo de preparação:

Faz-se um refogado com cebola, azeite e tomate. Quando já está apurado, coloca-se o arroz e mexe para ganhar gosto.

Adiciona-se água e, quando o o arroz estiver cozido, tapa-se e desliga-se o lume para apurar.

Polvilham-se as pescadas com farinha e colocam-se no óleo previamente aquecido até estarem fritas e douradas.