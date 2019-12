Caras de Bacalhau à moda da Cristina

Ingredientes:

- Caras de bacalhau

- Batatas

- Ovos

- Azeite q.b.

- Sal q.b.

Modo de preparação:

Coloque as caras a demolhar em água de um dia para o outro (o tempo é menor que o do bacalhau; se não estiverem a demolhar muito tempo não é preciso sal).

Descasque as batatas, corte-as ao meio e lave-as.

Leve ao lume duas panelas com água (uma para as batatas e outra para as caras de bacalhau) e deixe ferver.

Junte os ovos a uma das panelas.

Tempere com sal.

Quando estiver tudo cozido, escorra bem todos os ingredientes e sirva bem quente com os ovos descascados.

Por fim, tempere com azeite a gosto.