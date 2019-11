Broas da Tia Teresa

INGREDIENTES: (para 1 kilo de broa)

Batata Doce (em puré)

Calda de Açúcar (açúcar em ponto pérola)

Côco Ralado

Amêndoa tostada e picada

Raspas de Tangerina

Gemas de Ovo (gemas de 5 ovos para envolver + gemas de 2 ovos para pincelar a massa)

MODO DE PREPARAÇÃO:

Começa-se por colocar o açúcar com a água num tacho ao lume, para obter o ponto pérola, ou seja, a calda de açúcar (ponto perfeito que o açúcar deve ter). Depois de ter o açúcar no ponto pérola, coloca-se a batata doce previamente cozida, transformada em puré, junto com o açúcar em ponto pérola e vai-se envolvendo. De seguida, adiciona-se Côco, raspas da casca da tangerina e a amêndoa tostada e picada, e continua-se a mexer. Depois vão-se adicionando, lentamente, 5 gemas de ovo de galinha, de modo a obter o ponto estrada, isto é, quando a massa fica totalmente seca.



Quando se obtiver o ponto estrada, a massa está concluída, e pode ser retirada do fogão e colocada, quando arrefecer, no frigorífico. A massa deve permanecer no frigorífico durante toda a noite, visto que só deve ser moldada no dia seguinte “A massa tem de ficar toda a noite no frigorífico para ficar rija. Quanto mais rija estiver, melhor ficam as broas. Só com a massa bem rija, é que podemos começar a fazer os moldes das broas”, frisa Piedade.



Depois de se moldar a massa, pincela-se com a gema de ovo, e vai ao forno durante 30 minutos à temperatura de 180º. Quando se retiram as broas do forno, estão prontas a servir.