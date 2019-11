MOUSSE DE CHOCOLATE COM FLOR DE SAL E AZEITE

Chocolate negro 70%

Um pouco de açúcar

Preparação

1 Gema e 5 claras

Flor de Sal

Bebida vegetal ou leite

Pimenta

Azeite



Derreta o chocolate (costumo fazê-lo no microondas).

Adicione o leite ou a bebida vegetal bem quente e envolva cuidadosamente.

Envolva cuidadosamente a gema.

Bata as claras em castelo com uma pitada de sal (Bimby borboleta/ 5 min/ Vel 3.5/ sem o copo de medida).

Envolva as claras cuidadosamente no preparado de chocolate.

Reserve no frigorífico até à hora de servir.

Na hora de servir, retire uma colherada da mousse e coloque nas taças individuais.

Tempere com uma pitada de flor de sal, uma bagas de pimenta rosa esmagadas e um fio de azeite.

