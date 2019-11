BACALHAU À GOMES DE SÁ

Ingredientes

3 postas de Bacalhau

6 boas Batatas

1.5dl Azeite

3 Dentes de Alho

3 Cebolas

4 Ovos Cozidos

2 folhas de louro

Azeitonas Pretas

Salsa

1L Leite

Sal

Pimenta

Preparação

Comece por demolhar o bacalhau, ponha-o num tacho e escalde-o com água a ferver; cubra o tacho e deixe-o repousar pelo menos uns vinte minutos; escorra o bacalhau, retire-lhe a pele e as espinhas e disponha as lascas num recipiente;

Ferva o leite e de seguida verta-o por cima do bacalhau; torne a cobrir o bacalhau e deixe-o ficar assim em infusão pelo menos uma hora;

Na água onde escaldou o bacalhau, coza agora as batatas, com a pele;

Descasque as cebolas e corte-as às rodelas finas; esmague o alho e refogue tudo num fio de azeite, com cuidado para não queimar;

Escorra as batatas, retire-lhes a pele e corte-as em rodelas grossas, com cerca de 1cm de espessura;

Na mesma água, coza os quatro ovos;

Adicione as batatas às rodelas ao refogado, envolvendo-as bem, acrescente mais azeite se achar necessário, e deixe que ganhem cor;

Escorra o bacalhau do leite e envolva, lentamente e com o lume controlado;

Pré-aqueça o forno a 180ºC;

Corte o ovo às rodelas e disponha o bacalhau, no tabuleiro, envolvido com as azeitonas, em camadas, com a cebolada e com o ovo; até esgotas os ingredientes;

Polvilhe com mais salsa e ovo e deixe apenas corar uns dez minutos;

Sirva!