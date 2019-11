Muffins de Ovo e Manjericão

1 Pimento Vermelho

1 Cháv. de milho

1 Molho de Manjericão

100 g Bacon fatiado

½ Cháv. de queijo cheddar

8 Ovos Grandes

Qb Sal

Qb Pimenta

1/3 Cháv. de pinhões

Qb Azeite

Corte 1 pimento em cubos.

Junte 1 chávena de milho bem escorrido e acrescente as folhas frescas de 1 molho de manjericão picado grosseiramente.

Misture tudo e reserve.

Retire a pele e a cartilagem a 100g de bacon e corte-o em tirinhas.

Depois rale ½ chávena de queijo chedar.

Pincele as formas de queque com azeite e preencha com os ingredientes.

Bata 8 ovos grandes. Tempere-os com sal e pimenta e verta sobre cada forma.

8. Acrescente alguns pinhões.

9. Leve ao forno por 20 min. a 180º ou se preferir ao micro-ondas cerca de 1 min. a 800watts.