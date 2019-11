RUI VALIDO

Arroz-doce

250 ml de água

80 g de arroz carolino

Raspa de limão

Uma pitada de sal

1 l de leite gordo

4 gemas

200 g de açúcar

Canela moída para polvilhar

Misturar o arroz, a água, a raspa de limão e o sal e levar ao lume deixando ferver lentamente até que toda a água se tenha evaporado.

Adicionar o leite e deixar ferver lentamente até que o arroz esteja completamente cozido.

Misturar as gemas com o açúcar e juntar ao leite, fora do lume, mexendo bem.

Levar novamente ao lume até que as gemas cozam (não deixar ferver).

Retirar do lume e deitar o arroz-doce num prato fundo.

Deixar arrefecer completamente e servir polvilhado com canela moída.