Papas de Carolo

Ingredientes:

- 750ml de água

- Casca de 1 laranja

- 200g de sêmola de milho

- 1l de leite quente

- 180g de açúcar amarelo

- Canela, para polvilhar

Modo de preparação:

Leve ao lume a água com a casca da laranja.

Quando a água começar a ferver adicione a sêmola de milho, lentamente e sempre a mexer com a ajuda de uma vara de arames. Acrescente o leite quente e o açúcar e continue a mexer até engrossar.

Coloque numa travessa grande ou em taças individuais para arrefecer.

Polvilhe com canela a gosto.