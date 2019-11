Canja de Garoupa

Ingredientes:

- 1 cabeça e 2 postas de garoupa

- Sal q.b.

- Azeite q.b.

- 6 dentes de alho, descascados e esmagados

- 300g de espinafres

- 1dl de vinho branco

- 150g de arroz carolino

- Hortelã q.b.

Modo de preparação:

Coza a garoupa num tacho com água e sal.

Escorra o peixe, retire as peles e espinhas, desosse a cabeça e desfie as postas. Coe o caldo e reserve.

No mesmo tacho, refogue com azeite o alho e adicione os espinafres, deixe fritar um pouco. Acrescente o caldo da cozedura do peixe, o vinho branco e o arroz carolino. Tempere com sal e deixe cozer por 20 minutos.

Junte o peixe ao tacho e salpique com hortelã.