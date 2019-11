Bolo de Ananás da mãe da Cristina

INGREDIENTES

- 300g de Farinha;

- 250g de Açúcar;

- Calda do Ananás;

- 5 Ovos;

- Caramelo para barrar a forma.

PREPARAÇÃO

1º Separe as gemas das claras;

2º Bata o açúcar com as gemas, junte a farinha e a calda do ananás;

3º Bata as claras e junte a massa;

4º Unte a forma com manteiga e coloque caramelo por cima;

5º Coloque as rodelas do ananás na forma;

6º Coloque a massa e leve ao forno a 180 graus.

Bom apetite!