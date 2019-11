Rabanadas com Gelado de Caramelo e redução de Vinho do Porto

Pão trigo (bijou ou molete, de preferência seco com massa bem fermentada)

Leite (em quantidade para que os pães fiquem “a nadar”)

Ovos (em média 1 ovo por bijou)

1 Pau de canela

1 Limão

Canela em pó

Açúcar

Sal

PREPARAÇÃO:

Aparar o pão em toda a volta de forma a retirar a côdea.

Colocar o leite a aquecer com uma pitada de sal, um pau de canela, açúcar e raspa de limão.

Demolhar os pães nesse leite morno, para que fiquem bem ensopados.

Espremer bem os pães com as mãos e colocá-los numa travessa a repousar.

Em seguida demolhá-los nos ovos batido, deixar absorver bem.

Fritar em óleo quente e abundante. Retirar e polvilhar com açúcar misturado com a canela.