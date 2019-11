O rolo de carne de Joana Barrios

INGREDIENTES

Para o ROLO

400gr de carne de porco picada

200gr de carne de peru picada

200gr de carne de vaca picada

1 chouriço picado

1 cebola

6 dentes de alho

1 gema de ovo

2 colheres de sopa de azeite

Tomilho fresco

100gr de queijo parmeggiano reggiano

Para o RECHEIO

1 cálice de vinho do Porto

200gr de miolo de amêndoa

6 dentes de alho

1 folha de louro

4 colheres de sopa de azeite

Sumo de uma laranja

Sal

Pimenta

100gr de miolo de noz

100gr de passas

PREPARAÇÃO

Num tacho o chouriço que irá usar no rolo com um punhado de sal e água; quando estiver cozido pique-o grosseiramente na 123 e reserve o caldo; acrescente à carne;

De seguida uma coisa muito simples, que é, numa tigela, misturar as carnes picadas, todas, com as suas mãos, e tempere-as com a cebola, o alho, a gema de ovo, o azeite, o tomilho e o chouriço, sal e pimenta; amasse muito bem, acrescente o parmeggiano ralado e deixe a repousar enquanto prepara os passos seguintes;

Trate de preparar então o recheio do rolo de carne: numa frigideira reduza o vinho do porto com o sumo de laranja, a folha de louro, sal e pimenta; deixe em lume brando a cozer e mexa/envolva de vez em quando; acrescente os frutos secos, o alho e o azeite e envolva;

Numa folha de papel vegetal disponha a carne, também em folha, com cerca de 1cm de altura;

Quando o recheio estiver pronto, disponha-o ao centro do rolo e enrole, selando tudo muito bem;

Coloque num tabuleiro de ir ao forno e regue com o molho que resultou da redução do sumo de romã e do caldo das carnes, durante cerca de 40 minutos, a 200ºC;