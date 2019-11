Bolo de Marmelo

Cristina anuncia: "A Ana Raquel de Casados à Primeira Vista vem cá a casa"

Ingredientes:

- 200g de farinha de trigo

- 100g de farinha de amêndoa

- 1 colher chá de fermento em pó

- 1 colher chá de bicarbonato de sódio

- 4 ovos inteiros

- 300g de açúcar amarelo

- 4 colheres de sopa de óleo

- 1 iogurte natural

- 2 marmelos

- 1 pitada de sal

- 1 vagem de baunilha ou essência de baunilha

- 1 pau de canela

Modo de preparação:

1. Comece por descascar e descaroçar os marmelos, corte-os em quartos e leve-os a cozer num tacho com bastante água, cerca de 100gr do açúcar total que utilizará para esta receita, umas gotas de aroma de baunilha ou uma vagem de baunilha aberta, um pau de canela e a casca de um limão; coza em lume muito brando por cerca de uma hora; reserve.

2. Numa tigela bata os ovos inteiros com o restante açúcar e adicione a esse creme o iogurte e o óleo; envolva bem e reserve.

3. Misture os restantes ingredientes secos, ou seja, a farinha de trigo, a farinha de amêndoa, o bicarbonato e o fermento; pode acrescentar uma pitada de sal, se quiser; envolva bem e adicione aos ovos, lentamente, envolvendo apenas, sem bater.

4. Escorra muito bem os quartos de marmelo e corte-os em cubos; adicione ao mesmo preparado e envolva bem.

5. Unte uma forma com azeite, polvilhe-a com farinha e verta o preparado do bolo la para dentro.

6. Leve ao forno pré-aquecido a 180° por cerca de 40 minutos.