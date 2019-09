Assado de Outono

Ingredientes:

- 1kg de abóbora-manteiga, sem casca, sem pevides e cortada em pedaços de 2cm

- 125g de nozes-pecãs ou nozes, grosseiramente picadas

- 80ml (1/3 de chávena) de azeite

- 1 colher de chá de noz-moscada moída

- Sal marinho e pimenta preta, moída no momento

- 350g de massa penne seca

- 1 cebola roxa, finamente fatiada

- 2 dentes de alho, esmagados

- 80ml (1/3 de chávena) de vinho branco seco

- 300ml de natas líquidas

- 250ml (1 chávena) de caldo galinha

- 120g (1 1/2 chávena) de queijo cheddar curado, grosseiramente ralado

- 180g de queijo bocconcini, cortado ao meio

- 1 molho pequeno de salvia

Modo de preparação:

1 - Aqueça previamente o forno a 180 ºC (160 ºC em forno ventilado). Forre um tabuleiro com papel vegetal.

2 - Coloque a abóbora e as nozes-pecãs no tabuleiro preparado, borrife-as com 1 colher de sopa de azeite e polvilhe com noz-moscada moída. Misture com as mãos - evitando assim lavar outra tigela. leve ao forno durante 40 minutos ou até a abóbora ficar tenra e as nozes-pecãs tostadas (ao fim de 20 minutos, verifique as oleaginosas, e se estiverem a ficar muito tostadas, retire-as e reserve até serem necessárias).

3 - Enquanto a abóbora assa, leve a massa a cozer em bastante água temperada com sal. Retire-a 2 minutos antes do tempo indicado na embalagem, quando estiver qual al dente. Escorra-o.

4 - Enquanto a água da massa não ferve, comece a preparar o molho. Numa frigideira grande, leve a aquecer, em lume médio, 1 colher de sopa de azeite. Junte a cebola e deixe refogar, mexendo durante 5 minutos, ou até começar a amolecer. (A água já está a ferver? Então, deite-lhe o penne!) Junte o alho à cebola e deixe refogar mais 1 minuto. Junte o vinho e deixe reduzir, até o álcool ter quase evaporado. Isso demora cerca de 5 minutos.

5 - Verifique agora a massa. Não a deixe cozer demasiado!

6 - Incorpore as natas e o caldo na mistura de cebola e deixe levantar fervura. Envolva, a seguir, 1 chávena de cheddar ralado. Tempere com sal e pimenta.

7 - Escorra a massa, depois adicione-a ao molho e envolva bem. Junte metade da abóbora assada e das nozes-pecãs e misture, tendo cuidado para não desfazer muito a abóbora.

8 - Deite o preparado de massa numa assadeira, espalhe por cima a restante abóbora e as nozes-pecãs e polvilhe com o restante cheddar. Acomode o bocconcini na massa para criar pocinhas de queijo delicioso. Leve ao forno durante 30 minutos, ou até gratinar.

9 - Enquanto a massa está a gratinar no forno, numa frigideira pequena, aqueça o restante azeite em lume médio. Junte as folhas de salvia e salteie-as, mexendo ocasionalmente, durante 1 minuto, ou até ficarem estaladiças. Transfira-as para um prato forrado com papel de cozinha e deixe-as secar.

10 - Espalhe a salvia estaladiça por cima da massa gratinada e sirva.

NOTAS: Para 6 pessoas; a preparação dura 20 minutos e a cozedura 1h10m.