Cheesecake de Figos

Joana Barrios prepara uma nova receita: Cheesecake de Figo!

Ingredientes:

- 1 pacote de Bolacha de Aveia Triunfo

- 3 colheres de sopa de manteiga

- 10 a 12 figos

- 400gr de requeijão

- 1 pacote de natas frescas ou crème fraîche

- 1 colher de chá de água de flor de laranjeira

- 2 colheres de sopa de mel

- 1 colher de sopa de água

- 1 pitada de sal

- 4 gemas de ovo

- 1 mão de farinha de trigo sem fermento

- 1 colher de sopa generosa de farinha maizena

Preparação:

1 Aqueça a manteiga até estar mole, sem deixar ferver. Reduza as bolachas a pó e junte ambos numa taça.

2 - Cubra uma forma de fundo amovível com papel vegetal e acalque bem esta mistura de bolacha e manteiga, até cobrir todo o fundo. Reserve no frigorífico.

3 - Lave os figos e corte-os ao meio ou em quartos e reserve.

4 - Num tacho, reduza a água de flor de laranjeira com as colheres de mel e a colher de água e verta sobre a colher de farinha maizena mexendo sempre para não criar grumos. Reserve.

5 - Num recipiente grande misture o requeijão com as quatro gemas de ovo, as natas batidas antes da manteiga (com umas gotinhas de sumo de limão) ou o creme fraîche, a mão de farinha, a pitada de sal e finalmente a mistura que fez no ponto anterior.

6 - Pré aqueça o forno a 150ºC. Verta a massa do cheesecake na forma que acabou de retirar do frigorífico e decore com as metades do figo.

7 - Leve ao forno a 150ºC, durante cerca de uma hora. Assim que estiver pronto, retire do forno e deixe arrefecer no frigorífico até servir.

Bom Apetite!