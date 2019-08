Receitas saudáveis de Teresa D'Abreu

Teresa D' Abreu prepara ovos recheados com guacamole e bolachas de orégãos

Ovos recheados com Guacamole

Ingredientes:

- 6 Ovos cozidos

- 2 Abacates maduros

- ½ Cebola roxa

- 2 Tomates de cacho pequenos

- 1 Molho de Coentros

- 1 Lima (sumo)

- Sal (q.b.)

- Pimenta (q.b.)

Preparação:

1 – Pique a cebola roxa e os coentros com a ajuda de uma picadora.

2 – Retire as sementes aos tomates e parta-os em pequenos cubos.

3 – Com a ajuda de uma colher, retire a polpa dos abacates e, com um garfo, esmague-os grosseiramente.

4 – Junte o sumo de lima e os temperos aos abacates e misture.

5 – Por último, adicione a cebola e os coentros picados.

6 – Parte os ovos cozidos a meio, retire a gema e recheie-os com o guacamole.

Ginger Ale

Ingredientes:

- 6 cm de raiz de gengibre

- Sumo de ½ limão

- 1 colher de sopa de xilitol (ou mais, se achar necessário)

- 500 ml de água com gás

- 1 mão-cheia de folhas de hortelã-pimenta

- Cubos de gelo



Preparação:

1 – Tire a casca e rale o gengibre.

2 - Coloque o gengibre ralado numa musselina e esprema o sumo. Deverá obter cerca de uma colher de sopa.

3 – Num jarro, misture o sumo de gengibre, o sumo de limão e a água com gás.

4 – Adicione o xilitol a gosto, alguns cubos de gelo e as folhas de hortelã-pimenta por cima.

5 – Misture e sirva de imediato.

Bolachas de Oregãos

Ingredientes:

- 250 g de farinha de amêndoa

- 2 ovos

- 1 colher de sopa de oregãos

- 1 colher de chá de alho em pó

- 1 pitada de sal





Preparação:

1 – Num robô de cozinha ou num processador de alimentos, triture a farinha com os ovos até formar uma bola de massa. Misture o alho, os orégãos e o sal.

2 – Estenda a massa entre duas folhas de papel vegetal com a ajuda de um rolo de cozinha e, com a ajuda de um copo, corte-a em formato de bolachinhas.

3 – Coloque as bolachinhas sobre um tabuleiro forrado com papel vegetal e leve-as ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de dez a doze minutos.

Barritas de Limão e Coco

Ingredientes:

- 2 + ¼ de chávena de farinha de amêndoa

- ¼ de chávena de xilitol

- ½ chávena de óleo de coco derretido

Para o Recheio:

- 4 ovos

- ½ chávena de xilitol

- 1/3 de chávena de sumo de limão

- ½ colher de chá de fermento

- 1 colher de sopa de farinha de coco

- ½ chávena de coco ralado



Preparação:

1 – Pré-aqueça o forno a 180 °C. Forre uma forma com papel vegetal.

2 – Prepare a base: Numa taça, misture a farinha de amêndoa, o xilitol e o óleo de coco derretido.

3 – Pressione a massa no fundo da forma para criar a base das barritas. Leve-a ao forno durante cerca de quinze minutos.

4 – Enquanto a base está no forno, prepare o recheio: Com uma vara de arames, bata os ingredientes do recheio (com excepção do coco ralado) até obter uma mistura homogénea.

5 – Coloque o recheio sobre a base e leve a forma ao forno durante cerca de dez minutos.

6 - Retire do forno, cubra com coco ralado e volte a pôr no forno mais cinco minutos.

7 – Deixe arrefecer antes de servir.

Bom Apetite!