Pescada, Ovo e Coentros da Taberna do Calhau

Ingredientes:



- Pescada

- Coentros

- Ovos

- Alho

- Sal

- Azeite

Preparação:



1 - Corta-se a pescada em pequenos cubos e rega-se com limão.

2 - Faz-se um piso com coentros, alho, sal e azeite, esmagando tudo num almofariz ou numa picadora.

3 - Junta-se o piso de coentros à pescada.

4 - Escalfa-se um ovo (por pessoa) a baixa temperatura para que a gema permaneça líquida. Depois é só empratar e deliciar-se.

Bom Apetite!