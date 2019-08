Bolas de Berlim com recheios variados

Francisco Branquinho

BOLAS DE BERLIM



Para a massa:

- 500 gr de farinha

-100 gr de açúcar

- 100 gr de manteiga

- 6 Ovos

- 1 saqueta de fermento de padeiro

- 50 ml de água morna

- 1 pitada de sal

- Farinha para moldar a massa

- Óleo para fritar

- Açúcar para envolver



Preparação:



Numa tigela grande ou num alguidar, dissolva o fermento de padeiro e a manteiga na água morna, mexendo com a ajuda de uma vara de arames.

Bata os ovos grosseiramente numa outra tigela e adicione à mistura da água, envolvendo com a vara de arames.

Adicione o açúcar e envolva bem.

Adicione a farinha até criar uma massa homogénea, com uma consistência fofa e pegajosa.

Polvilhe o fundo de outra tigela com farinha e transfira a massa para esse tigela, cubra-a com um pano e deixe repousar até que duplique o volume, o que demora cerca de meia hora.

Polvilhe muito bem um pano de cozinha com farinha e, quando a massa tiver duplicado o seu tamanho, faça bolinhas e disponha-as no pano. Deverá fazer cerca de 12 bolas. Cubra com um pano húmido por cerca de meia hora.

Aqueça o óleo sem o deixar queimar ou atingir uma temperatura demasiado alta e frite as bolas de um lado, depois do outro. Escorra em papel absorvente e deixe arrefecer. Corte-as com uma tesoura e recheie com o creme que preferir.

Recheio de Brigadeiro:

- 1 lata de leite condensado

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 3 colheres de sopa de chocolate em pó



Preparação:

Numa panela, amoleça a manteiga e acrescente-lhe o leite condensado, envolvendo bem.

Acrescente o chocolate em pó, uma colher de cada vez, envolvendo sempre muito bem.

Quando este recheio começar a despegar-se do fundo do tacho, é porque está pronto!

DOCE DE OVOS



Ingredientes



3 gemas de ovo

150gr de açúcar

2 colheres sopa farinha Maizena

1/2 vagem de baunilha (opcional)

1 casca de limão (opcional)

1/2 lt leite



Preparação



Derreta a farinha Maizena no leite ainda frio, mexendo bem com uma vara de arames e reserve;

Leve ao lume o restante leite com a casa de limão e a baunilha e deixe levantar fervura; coe o leite e leve-o novamente ao lume com o açúcar, até este estar derretido, mexendo sempre sem deixar ferver;

Mexa as três gemas de ovo e acrescente-as ao leite, mexendo sempre, e por fim acrescente a farinha Maizena que dissolveu no primeiro ponto desta receita;

Mexa até engrossar e obter a espessura que mais lhe agrada.