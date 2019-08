Ingredientes:

- 1,5 kg carne de porco preto (cachaço)

- Alho picado

- Louro

- Azeite

- Sal

- Massa de pimentão

- Pimenta

- Brandy

- Pão alentejano

- 1 Laranja

Preparação:

1 - A carne é temperada com massa de pimentão, brandy, pimenta, sal, louro e alho. Fica a marinar cerca de 3-4 horas e é cozinhada em azeite.

2 - Para confecionar as migas corta-se o pão às fatias e coloca-se de molho em água e sal durante alguns minutos. Depois, espreme-se o pão e esfarela-se com as mãos. Reserva-se.

3 - Frita-se o alho picado no azeite, acrescenta-se o pão e envolve-se tudo muito bem.

4 - Numa frigideira limpa, coloca-se uma porção do pão e deixa-se tostar de ambos os lados, como se fosse um crepe, e enrola-se.

5 - Serve-se a carne com as migas enroladas e fatias de laranja (cortada em meia lua).

Bom Apetite!

A Maria e a Fernanda mostram-nos como se fazem as famosas migas com carne de alguidar