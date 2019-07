Semifrio de Pêssego

Ingredientes:

- 5 ou 6 pêssegos maduros

- 6 colheres de sopa de açúcar amarelo ou mascavado

- 200gr de framboesas

- 1 pacote de natas frescas

- 4 ovos

- Hortelã ou Alecrim

- 1 pau de canela

- 1 cálice de vinho do Porto branco

- 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico

- 12 bolinhos secos ou biscoitos (usei areias)



Preparação:

1 - Descasque os pêssegos e corte-os em cubos; reserve.

2 - Num tacho, aqueça o vinagre balsâmico, a hortelã ou o alecrim, o pau de canela, o vinho do Porto branco, duas das colheres de açúcar e por fim os pêssegos. Deixe levantar fervura até reduzir todos os elementos ao máximo.

3 - Entretanto, bata as natas até ficarem bem firmes e reserve-as no frigorífico.

4 - Separe as gemas das claras, bata as claras em castelo e reserve.

5 - Bata as gemas com o restante açúcar até obter um creme fofo e reserve.

6 - Parta as areias em pedaços grosseiros e adicione-as à mistura do pêssego. Retire-lhe o pau de canela e o alecrim ou a hortelã e deixe arrefecer no congelador antes de adicionar à mistura.

7 - Adicione as natas às gemas batidas com o açúcar até obter uma mistura homogénea e adicione duas colheradas das claras em castelo. Envolva muito bem e adicione o pêssego e volte a envolver bem. Integre o resto das claras em castelo sem mexer demasiado.

8 - Forre um recipiente com película aderente, deixando bastante excesso para fora.

9 - Verta o semifrio para dentro da forma forrada e cubra com película aderente.

10 - Leve ao congelador por cerca de 8 horas ou de um dia para o outro;



Notas:

- As natas devem ser natas frescas, com pelo menos 30% de gordura e devem estar frias, para montarem bem firmes.

- Convém que os pêssegos estejam bem refrigerados antes de os juntar à mistura, caso contrário vai ter de, a meio da refrigeração, dar a volta ao seu doce, para não assentar tudo no fundo.

- Se quiser ter a certeza absoluta de que fica tudo bem solidificado, adicione uma ou duas folhas de gelatina previamente amolecidas em água.

Bom Apetite!