Paella de Marisco de Joana Barrios

Veja a Paella de Marisco que Joana Barrios preparou!

Ingredientes:

- 1 cebola

- Azeite

- 2 dentes de alho esmagados ou picados

- 2 tomates, descascados e picados

- 1/2 colher de chá de açúcar

- Sal a gosto

- 1 colher de chá de paprika

- Açafrão

- 100gr de chouriço

- 1 pimento verde

- 100gr de ervilhas congeladas

- 2 chávenas de arroz bomba

- 4 chávenas de caldo de peixe

- 250 ml de vinho branco

- 4 lulas limpas

- 12 camarões jumbo cozidos (não pelados)

- 8 mexilhões, limpos

- 200gr de miolo de amêijoa

- 1 folha de louro

Preparação:

1 - Numa panela deite o caldo de carne ou peixe, como preferir, o vinho e dois ou três fios de açafrão e leve ao lume até levantar fervura, depois baixe o lume e deixe a ferver.

2- Comece por fazer o refogado. Para isso, refogue a cebola picada finamente, sem deixar queimar, até ganhar cor.

3 - Adicione o alho picado e o chouriço e muito pouco tempo depois, adicione o tomate picado.

4 - Adicione a colher de açúcar para neutralizar a acidez do tomate, o sal a gosto, a paprika e alguns fios de açafrão.

5 - Envolvem-se todos os ingredientes e deixamo-los fritar até reduzir o tomate.

6 - Acrescenta-se a lula já limpa cortada da seguinte forma: o corpo em aros e as pernas inteiras; deixe cozinhar por alguns minutos.

7 - Incorpora-se o arroz distribuindo-o por toda a paellera.

8 - Incorpora-se o caldo e aumenta-se a temperatura do fogão, mexe-se bem o arroz, envolvendo tudo, para que o caldo penetre em todas as áreas do nosso cozinhado. Assim que levantar fervura, adicionam-se as amêijoas, baixa-se o lume para lume brando e deixamos cozinhar por cerca de 20 minutos.

9 - Contam-se 10 minutos de cozedura e adicionam-se as ervilhas e envolve-se; logo de seguida acrescentam-se os camarões cozidos no topo até ficarem rosados, depois viramo-los.

10 - Reserve o caldo para o caso de querer um arroz mais húmido; Se vir que é necessário porque está muito seco, despeje um pouco mais de caldo no final da cozedura.

11 - Acrescente os mexilhões e tape durante cinco minutos para deixar repousar; sirva!

Para o Molho das Batatas:

Ingredientes:

- 2 dentes de alho

- Sumo de meio limão

- 1 ovo

- Sal

- Óleo

Preparação:

1 - Bater o ovo com o sumo de meio limão, até ficar bem misturado.

2 - Adicionamos o sal e vertemos, devagarinho, 150ml de óleo no preparado, sempre com a várinha máginha ligada.

3 - Depois de ganhar uma consistência cremosa, acrescente 5 ou 6 folhas de salsa, 2 ou 3 dentes de alho e de acordo com a sua preferência, pode colocar sal e pimenta.

4 - Quanto à batatas, frite aos cubos!

Bom Apetite!