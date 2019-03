Pastéis de nata caseiros

Ingredientes:

1 Embalagem de massa folhada

20 gr de farinha (para bolos e sem fermento)

250 gr de leite

2 Cascas de limão

1 Pau de canela

150 gr de açúcar branco

100 ml de água

3 Gemas

Sal q.b.

Preparação:

Pré-aqueça o forno à temperatura máxima (cerca de 250ºC, dependendo do forno). Comece por fazer uma calda com a água e o açúcar, deixando ferver durante aproximadamente 3 minutos; reserve.

De seguida, numa outra panela, juntamos o leite, a casca de limão e o pau de canela e leva-se ao lume para que os aromas se fundam. Dissolve-se a farinha e o sal num pouco de leite frio, mexendo muito bem para não criar grumos.

Adiciona-se o preparado anterior ao leite com o limão e a canela, sempre a mexer em lume brando para incorporar bem a farinha. Nesta altura, junta-se a calda de açúcar feita previamente, mexendo sempre. Retira-se a casca de limão e deixa-se repousar e arrefecer um pouco.

Para finalizar o creme, basta juntar as gemas (previamente mexidas) ao creme já morno e mexer muito bem para incorporar tudo.

Para a crosta pastéis, abre-se a massa folhada; molha-se ligeiramente com um pouco de água, enrola-se bem, firmemente, em forma de tubo (é desta maneira que se obterá a típica massa em espiral). Corta-se em pedaços de cerca de 2,5 cm (largura de dois dedos aproximadamente) e colocam-se nas formas. Molham-se os polegares e coloca-se os pequenos cilindros na forma e, a partir do centro, começa-se a moldar com os dedos de maneira a criar a forma conhecida dos pastéis de nata.

Alinham-se as formas num tabuleiro e enchem-se com o creme até 3/4 da capacidade. Vão ao forno até que o topo fique queimado.

Desenformam-se ainda quentes e comem-se simples ou com canela.