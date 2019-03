Tarte de maçã da Joana Barrios

TARTE DE MAÇÃ

Para a massa:

350 gr farinha sem fermento

1 boa colher de sopa de açúcar amarelo

250 gr manteiga (fria) cortada em pedacinhos

130 ml de água fria

Preparação:

Amasse, com as suas mãos, a farinha com a manteiga e o açúcar até formar uma massa pouquíssimo uniforme, género areia grumosa. Adicione a água fria e torne a amassar até obter uma massa mais ligada. Não amasse demasiado, divida apenas a massa em duas partes (uma para usar na base, outra para usar na tampa da tarte) e conserve-as no frigorífico, no mínimo, por uma hora antes de usar.

Para o recheio:

2 kg de maçãs (de várias qualidades, já descascadas e descaroçadas)

3 colheres de sopa de manteiga

6 colheres de sopa de açúcar amarelo

1 laranja (sumo)

1 pau de canela ou 1 colher de chá de canela em pó

1 punhado de passas ou de outros frutos secos a gosto

1 ovo

Açúcar mascavado para polvilhar

Preparação:

Descasque e descaroce as maçãs e corte-as em cubinhos. Numa taça funda, disponha os cubinhos e regue-os com o sumo da laranja, envolva e reserve.

Num tacho fundo e largo derreta a manteiga e o açúcar, mexendo com uma vara de arames até se formarem bolhinhas.

Adicione a canela e as maçãs com o sumo de laranja, envolva e deixe cozinhar durante cerca de 10 a 15 minutos em lume alto. Acrescente as passas e volte a envolver.

Pré-aqueça o forno a 180ºC e unte o fundo de uma tarteira redonda com um pouco de manteiga.

Polvilhe uma bancada com farinha e pegue numa das bolas de massa para a trabalhar; disponha a massa na bancada e polvilhe-a com farinha, amasse-a com o rolo, vire-a ao contrário, volte a polvilhar com farinha e a amassar e repita a operação até que a massa fique com uma espessura de meio centímetro. Enrole a massa em torno do rolo para depois a poder transferir para o fundo da tarteira.

Pouse a massa no fundo da tarteira e disponha o recheio; raspe bem o tacho, porque não vai querer desperdiçar nada!

Repita a mesma operação com a outra porção da massa: polvilhe com farinha e amasse algumas vezes, sempre polvilhando e voltando de um lado para o outro. Enrole no rolo e disponha por cima da tarte; retire os excessos dos rebordos, sele a tarte e faça a decoração como preferir.

Pincele com o ovo, polvilhe com o açúcar mascavado e, antes de levar ao forno, faça um corte em X ao centro.

Deixe cozinhar por cerca de uma hora.

Bom apetite!