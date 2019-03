Tarte de maçã da Cristina Ferreira

Tarte de Maçã da Cristina

Ingredientes:

- 2 embalagens de massa folhada

- 500g de açúcar

- 2 kg de maçãs

Preparação:

Descasque e corte as maças. Coloque os pedaços das maçãs num tacho ao lume e junte os 500 g de açúcar. Deixe cozinhar até as maçãs se começarem a desfazer bem.

Enquanto as maçãs estão a cozinhar, aproveite para colocar a massa numa forma ( se for antiaderente não necessita untar e colocar farinha ou papel vegetal). Uma vez a massa colocada pique com o garfo.

Quando as maçãs já se desfizerem, retire o tacho do lume e desfaça os pedaços até formar um puré com ajuda de uma colher de pau.

Coloque o puré dentro da tarteira, previamente forrada, com a massa folhada.

Utilize a outra embalagem da massa para cortar tiras e enfeitar a parte de cima formando um entrelaçado.

Coloque açúcar mascavado, por cima, a gosto.

Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus cerca de 30 a 40 minutos.

Bom apetite!